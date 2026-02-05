﻿
Залізничникам, які ліквідовують наслідки атак, платитимуть по 20 тисяч доплати

Працівники «Укрзалізниці», які беруть участь у ліквідації наслідків російських атак, до завершення опалювального сезону щомісяця отримуватимуть додатково по 20 тисяч гривень. Про це 5 лютого повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час зустрічі із залізничниками.

За його словами, відповідну постанову, ініційовану міністерством, уже підтримав Кабінет міністрів. Також уряд працює над посиленням захисту залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів.

Раніше уряд ухвалив аналогічне рішення щодо енергетиків, які відновлюють об’єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджені внаслідок російських ударів. Вони також отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20 тисяч гривень, а перші виплати мають надійти вже у лютому.

 Автор: Богдан Моримух

