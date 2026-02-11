Романтика на колесах: Київ запускає “поїзд для закоханих”

До Дня святого Валентина Укрзалізниця запускає тематичні поїзди з романтичною атмосферою. Подорож триватиме трохи більше двох годин і проходитиме зі справжнім паровозом.

Як повідомляє компанія, “Романтичні експреси” відкриті для всіх — незалежно від віку чи тривалості стосунків. «Запрошуємо всіх закоханих — незалежно від віку, “стажу” стосунків чи того, чи це перше побачення, чи золоте весілля. Кохання не має кордонів і не рахує років», — йдеться у повідомленні.

Квитки доступні в застосунку Укрзалізниці. Для захисників і захисниць квитки можна придбати через застосунок «Армія», де пасажирів чекатимуть подарунки в купе.

Маршрут поїзда: Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний. “Романтичні експреси” курсуватимуть двічі на день: о 14:45 та о 19:10. Подорож починатиметься і завершуватиметься на Центральному вокзалі Києва.

На пасажирів очікує подорож у новому люкс-вагоні, у купе на двох, під романтичну музику та супровід справжнього паровоза.

