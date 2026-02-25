Після крадіжки діамантів у Лувр призначили нового антикризового директора

Музей Лувр, отримав нового очільника. Ним став 62-річний мистецтвознавець Крістоф Лерібо, який до цього успішно керував Версальським палацом. Дане кадрове рішення президента Еммануеля Макрона стало відповіддю на системну кризу, що охопила Лувр після зухвалого пограбування у жовтні минулого року, пише The Guardian.

Попередня директорка Лоранс де Кар подала у відставку на тлі розслідування крадіжки ювелірних виробів вартістю 102 мільйони доларів. Злочинцям вдалося виявити слабкі місця в системі охорони, яка, як з’ясували аудитори, покривала лише третину приміщень музею відеоспостереженням. Сама де Кар визнала поразку, заявивши:

“Попри нашу наполегливу працю, ми зазнали невдачі”.

Окрім пограбування, Лерібо доведеться вирішувати проблему тривалих страйків персоналу та розслідувати багаторічні махінації з квитками, збитки від яких перевищили 10 мільйонів євро. Міністерство культури Франції вже окреслило фронт робіт для нового керівника:

“Пріоритетом Лерібо буде посилення безпеки та захисту будівлі, колекцій і людей, відновлення клімату довіри та здійснення разом з усіма командами необхідних трансформацій для музею”.

В адміністрації президента Макрона сподіваються, що досвід Лерібо, який раніше очолював Музеї д’Орсе та Оранжері, допоможе Лувру перегорнути цю трагічну сторінку. Офіційний Париж наголошує, що закладу конче потрібні “спокій і потужний новий імпульс для успішного виконання масштабних проектів з безпеки та модернізації”.

Основним викликом для нового директора стане не лише технічне переоснащення залів, де зберігається “Мона Ліза”, а й реформа менеджменту, який парламентська комісія вже встигла охрестити “державою в державі” через закритість та ігнорування ризиків.