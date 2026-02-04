﻿
Культура

Українське кіно у центрі уваги: «Ейфорія» штурмує найбільший кінофестиваль Північної Європи

Українське кіно продовжує підкорювати міжнародні майданчики. На найбільшому кінофестивалі Північної Європи відбулася прем’єра стрічки «Ейфорія», частина зйомок якої проходила в Україні. Про це повідомляє Держкіно України.

Цей проєкт має особливе значення для української кіноспільноти. Організацією зйомок у нашій країні займалася команда професіоналів, серед яких — локейшн-менеджер Роман Павленко, що нині захищає Україну в лавах ЗСУ, та керівник кінодепартаменту і координатор зйомок Станіслав Притула.

Проєкт як данина пам'яті

Для багатьох колег вихід фільму став символічним актом вшанування пам'яті. «Ейфорія» була останнім кінопроєктом Станіслава Притули. Життя талановитого координатора обірвалося на фронті 22 січня минулого року. Тепер ця стрічка є не лише мистецьким здобутком, а й нагадуванням про ціну, яку українські митці платять за свободу.

Успіхи українського кіно у світі

Прем’єра «Ейфорії» доповнює низку важливих перемог України на світовій арені. Зокрема:

Участь у фестивалі такого рівня — це важливий крок для популяризації українського культурного контексту та професійності наших кінофахівців.

 Автор: Наталка Печерська

Популярнi статтi