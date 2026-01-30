﻿
Культура

Від BAFTA до Гільдії сценаристів: новий тріумф стрічки «2000 метрів до Андріївки»

Від BAFTA до Гільдії сценаристів: новий тріумф стрічки «2000 метрів до Андріївки»

Документалістика Мстислава Чернова продовжує збирати визнання на світовій арені. Сценарій його нової стрічки «2000 метрів до Андріївки» офіційно увійшов до переліку номінантів престижної премії Гільдії сценаристів Америки (Writers Guild Awards) у категорії «Найкращий сценарій документального фільму».

Ця номінація поповнила список здобутків картини, яка вже встигла привернути увагу провідних кіноспільнот світу. Зокрема, раніше фільм отримав номінацію на британську премію BAFTA.

Окрім успіху самого сценарію, професійна майстерність Мстислава Чернова відзначена і в режисерській площині: він претендує на нагороду Гільдії режисерів (DGA) у категорії «Документальне кіно».

Нагадаємо, що Writers Guild Awards вважається одним із головних індикаторів «Оскара» у сценаристських категоріях, що підкреслює високу якість та важливість української документалістики для глобального контексту.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

кіноМстислав Чернов«2000 метрів до Андріївки»Гільдія сценаристів Америки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Біткоїн обвалився до нового мінімуму
Економіка 30.01.2026 09:14:17
Біткоїн обвалився до нового мінімуму
Читати
Український банкір загинув у Мілані за загадкових обставин
Надзвичайні події 30.01.2026 08:51:27
Український банкір загинув у Мілані за загадкових обставин
Читати
Окупанти захопили село на Дніпропетровщині та просунулись на Сумщині
Війна 30.01.2026 08:12:25
Окупанти захопили село на Дніпропетровщині та просунулись на Сумщині
Читати

Популярнi статтi