Кремль намагається змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та Європою і піти на поступки вимогам Росії, висунутим під час саміту на Алясці минулого літа, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Москва наполягає на двох ключових умовах для миру: визнання захоплених територій України та повне виведення українських військ із Донбасу.

Крім того, російська влада намагається маніпулювати деталями секретної “формули Анкориджа”, щоб виставити Україну винною у зриві переговорів.

Водночас Дональд Трамп активно співпрацює з Києвом та європейськими партнерами, узгоджуючи умови для досягнення справедливого миру. За оцінками аналітиків, саме Кремль є головною перешкодою для прогресу, продовжуючи наполягати на своїх початкових агресивних вимогах.

Як повідомляло раніше ForUa, США пропонують Україні відмову від Донбасу в обмін на гарантії і кошти.