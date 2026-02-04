﻿
Війна

Окупанти просуваються в Покровську та атакують логістику Мирнограда

Сили оборони України намагаються втримати північні околиці Покровська, тоді як у Мирнограді ситуація залишається складною, повідомляє OSINT-проєкт DeepState, який відстежує події в Покровсько-Мирноградській агломерації Донецької області.

За даними аналітиків, Покровськ продовжує поглинатися ворогом, який окрім піхоти активно заводить свою техніку, виставляє засоби РЕР, розпорошує по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику Покровсько-Мирноградської агломерації. Зокрема, пілоти ворога зайняли повністю район 9-ти поверхівок, що дозволяє контролювати логістику в радіусі 10-ти кілометрів. Сили Оборони з останніх сил намагаються втримати північні околиці міста, відпрацьовуючи дронами по піхоті та здійснюють спроби зачисток, однак вести роботу в Покровську стає дедалі складніше. Противник часто фіксується в Гришиному, закріплюється на околицях в посадках, однак не може зробити цього в самому селі, тут ефективно дають відпір українські пілоти.

У Мирнограді, за оцінками експертів, ситуація ускладнена через постійний вогневий контроль противника над містом та транспортними шляхами. Українські пілоти мають обмежені можливості для маневру, адже ворог атакує їхні позиції з тилу, зокрема через населений пункт Родинське.

Родинське наразі є ключовою точкою для підтримки логістики Мирнограда. Ворог усвідомлює стратегічне значення цього населеного пункту і чинить на нього постійний тиск. За оцінками DeepState, бойові дії за Покровськ та Мирноград тривають, проте наказу на відступ українським підрозділам не надходило.

Аналітики відзначають, що контроль над Родинським критично важливий для забезпечення пересування та логістики у зоні активних бойових дій, а ворог активно намагається обмежити будь-яку можливість спокійного пересування в регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, сильні морози гальмують наступ окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирноградПокровськситуація на фронтібої за Покровськ
