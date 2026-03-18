Пазирикські кургани: археологи знайшли

Надзвичайне археологічне відкриття з Алтайських гір продовжує захоплювати істориків та поціновувачів давнини по всьому світу. Чудово збережений шкіряний чобіт віком 2300 років, що належав жінці давньої сакської культури, став одним із найбільш обговорюваних артефактів Євразійського степу. Ця знахідка — не просто взуття, а рідкісне свідчення високої майстерності та складного соціального устрою кочових народів.

Капсула часу в Пазирикських курганах

Артефакт був виявлений у середині XX століття під час експедицій до знаменитих Пазирикських курганів. Ці складні поховальні споруди складалися з глибоких ям і дерев'яних камер, куди разом із померлими клали зброю, ювелірні вироби та одяг.

Своїм ідеальним станом чобіт завдячує природному феномену: після запечатування курганів туди просочилася вода, яка через суворий клімат перетворилася на лід. Вічна мерзлота спрацювала як природний морозильник, зберігши органічні матеріали — шкіру та текстиль — від розкладання протягом тисячоліть.

Приголомшлива деталізація та декор

Найбільше дослідників вразила ювелірна робота давніх майстрів. Чобіт виготовлений із м’якої червоної шкіри та оздоблений:

чорними намистинами;

кристалами піриту;

золотистою металевою фольгою;

скляним бісером.

Проте головна загадка криється в підошві. Вона також прикрашена вигадливими геометричними візерунками з піриту. Така деталь є надзвичайно рідкісною для археологічних знахідок і викликає чимало дискусій серед істориків.

Символізм та соціальний статус

Чому декор розмістили там, де його зазвичай не видно? Дослідники припускають, що це пов’язано з етикетом кочівників. Оскільки в громадах часто сиділи на підлозі або на колінах навколо багаття, підошви взуття були відкриті для погляду оточуючих. Відтак, багато оздоблена нижня частина чобота могла служити красномовним символом високого статусу власниці.

Ритуальний предмет чи повсякденна розкіш?

Наразі вчені розглядають дві основні версії:

Елітне взуття: Чобіт належав представниці племінної знаті та використовувався під час урочистих подій. Похоронний атрибут: Взуття було виготовлене спеціально для поховального ритуалу, що пояснює відсутність слідів зносу на підошві.

Сьогодні цей унікальний шедевр пазирикської культури зберігається в колекції Державного Ермітажу, залишаючись одним із найважливіших свідчень естетики та побуту давньої Євразії.