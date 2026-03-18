«Російські залізниці» звільняють 6000 працівників, щоб заощадити 74 млрд рублів

Російська державна компанія «Російські залізниці» (РЖД) оголосила про скорочення 15% свого центрального апарату, під скорочення потраплять близько шести тисяч співробітників.

«Ми провели аналіз структури та функцій, і відповідно зменшимо кількість штатних одиниць. Йдеться передусім про адміністративно-управлінський апарат, включно з керівництвом філій. Такі оптимізації ми проводимо регулярно», – заявив генеральний директор РЖД Олєг Бєлозьоров в інтерв’ю агенції «Інтерфакс».

За словами Бєлозьорова, компанія також здійснює оптимізацію за технологічними напрямками та скорочення витрат на електроенергію й дизельне паливо. Це дозволить РЖД у 2026 році заощадити 74 мільярди рублів.

Чистий борг компанії на даний момент становить 3,3 трильйона рублів, додав генеральний директор.

Раніше у 2025 році РЖД змушувала співробітників центрального офісу брати по три додаткові вихідні дні на місяць за свій рахунок, окрім святкових і неробочих днів, намагаючись уникнути масових скорочень під час затяжної кризи.