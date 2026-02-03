Сильні морози гальмують наступ окупантів

Похолодання впливає на хід бойових дій на фронті: хоча російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку, техніка не витримує складних погодних умов, розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж» Микола Гриценко. За його словами, ворог дотримується тактики просочування — намагається накопичувати сили безпосередньо в українському міжпозиційному просторі та розвивати штурмові дії.

Українські війська активно використовують дрони, що дозволяє виявляти противника переважно в сірій зоні під час спроб наблизитися до лінії бойового зіткнення.

На Покровському напрямку бої перетворилися на «війну дронів». Росіяни активно застосовують безпілотники на оптоволокні, здатні літати на 30–40 км і завдавати ударів по логістиці та силам забезпечення.

Через морози активність наступальних дій ворога на окремих ділянках зменшується, передусім через проблеми з технікою. «Росіяни не можуть евакуювати підбиту техніку та втратили значну її частину, адже більшість машин не була готова до штурмових дій або маршу в мінусових температурах», — пояснив Гриценко.

Щодо живої сили, він зазначив, що окупанти поповнюють свої підрозділи по 3–4 тисячі нових бійців щодня, готових до штурмових дій.

Українські сили продовжують діяти злагоджено, виявляючи ворога та знешкоджуючи його на відстані 5–6 км від лінії фронту.

