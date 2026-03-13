Окупанти збільшили інтенсивність атак на ключових ділянках фронту

За перші десять днів березня російські війська провели близько 1400 штурмових дій на різних ділянках фронту. Це найнижчий показник за останній час, хоча він лише незначно відрізняється від середнього рівня попередніх місяців: із вересня до лютого противник здійснював приблизно 1800 атак на місяць, повідомляють аналітики DeepState.

Найбільшу активність російські сили традиційно зберігають у районі Покровська. За словами аналітиків, «як Покровськ, так і Мирноград по суті окуповані, тож противник зосереджений на Родинському та Гришиному, куди постійно відправляє свою піхоту на штурми».

Водночас інтенсивність атак на Гуляйполе зросла настільки, що кількість штурмів там перевищила показники Покровського напрямку. Російські війська активно використовують наявні можливості для наступу, залучаючи додаткові ресурси та намагаючись скористатися проблемами в українській обороні.

Третій активний відтинок — Костянтинівський, де противник постійно «прощупує» оборону навколо міста, шукає слабкі місця, накопичує сили та намагається створити плацдарм для подальших атак на місто.

Аналітики також відзначають зростання кількості штурмів у районі Слов’янську, що пов’язують із просуванням російських військ у районі Сіверська та посиленням там піхотних угруповань противника.

За даними DeepState, російські війська готуються до зміни погодних умов і появи густої рослинності. Для цього вони проводять перегрупування, поповнюють резерви та підсилюють ділянки фронту, де мають завдання або досягли певних результатів.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог просунувся на Костянтинівському та Краматорському напрямках.