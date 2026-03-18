Зеленський із візитом у Мадриді: яка програма президента України

У середу, 18 березня, президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Мадриді. У програмі глави держави — відвідування підприємства оборонно-промислового комплексу та зустрічі з керівництвом Іспанії.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Інтерфакс-Україна".

Програма візиту Зеленського до Мадрида почалася з відвідування оборонного підприємства Sener Aerospace & Defence.

– Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких – саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба, – сказав Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони.

Водночас українська сторона зацікавлена у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розроблення та готова до їхнього масштабування, стверджує Зеленський.

Президент висловив сподівання, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками вдасться реалізувати якнайшвидше.

Також глава держави має зустрітися з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь, очільником Сенату Педро Ролланом та королем Феліпе VI.

З огляду на попередні заяви української сторони, серед ключових тем перемовин можуть бути посилення протиповітряної оборони України, оборонна співпраця та подальша підтримка з боку партнерів.

Окрему увагу також можуть приділити безпековій ситуації в Європі на тлі війни РФ проти України та подій на Близькому Сході.

ForUA нагадує, 17 березня, президент України Володимир Зеленський візит у Великій Британії почав з аудієнції в короля Чарльза III.

Крім того, виступив у парламенті, провів переговори з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером та зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте.