ППО України отримає додаткове підсилення

Швеція та Данія уклали спільну угоду на придбання для України сучасних систем протиповітряної оборони на загальну суму 2,6 млрд шведських крон (приблизно 290 млн доларів) для захисту від російських атак.

За умовами угоди, Швеція виділить 2,1 млрд крон (близько 236 млн доларів) на закупівлю систем Tridon Mk2, розроблених компанією BAE Systems Bofors. Данія додатково виділить 500 млн крон (приблизно 56 млн доларів).

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що закупівля дозволить Україні сформувати батальйон протиповітряної оборони та одночасно зміцнить виробничі потужності Швеції. «Ця підтримка не лише допомагає Україні на полі бою, а й зміцнює наші виробничі можливості», — підкреслив він.

Довідка: системи Tridon оснащені 40-мм гарматою Bofors, сучасною радіолокаційною станцією Saab Giraffe 1X і здатні виявляти повітряні цілі на відстані до 75 км, включно з безпілотниками. У комплект поставки входять запчастини та боєприпаси, включно зі снарядами з програмованим підривом P3.

Комплекс може вражати цілі на відстані до 12 км зі швидкістю 200–300 пострілів за хвилину. ППО встановлюються на колісне шасі Scania 6x6, але за потреби можуть бути розміщені на інших колісних або гусеничних платформах.

