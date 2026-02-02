Лондон розглядає оплату постачання зброї Україні через кредит Брюсселя, – FT

Євросоюз обговорює можливість стягнення фінансового внеску з Великої Британії, щоб надати їй доступ до контрактів на постачання озброєння Україні в рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За пропозицією Єврокомісії, дві третини кредиту Україна зможе використати переважно для закупівель у країнах ЄС та ЄАВТ, тоді як купівля озброєння у третіх держав допускається лише у разі відсутності альтернатив або значного скорочення термінів поставки.

Група країн, серед яких Німеччина, Нідерланди та Польща, наполягає на включенні Великої Британії до переліку партнерів, у яких Київ може закуповувати зброю, зокрема системи ППО, ракети, безпілотники та винищувачі.

Франція пропонує, щоб Лондон сплатив частину витрат, пов’язаних із кредитом, який оцінюється приблизно у 20 млрд євро. За словами джерел, у разі згоди послів ЄС Комісія домовиться з Лондоном про справедливу фінансову участь у схемі.

Це вже другий випадок, коли ЄС застосовує принцип "плати за гру" до Великої Британії після провалу переговорів щодо приєднання Лондона до програми позик Security Action for Europe (SAFE) на 140 млрд євро минулого року.

Представники ЄС та Великої Британії планують провести нові переговори для узгодження умов, які дозволять Лондону ширше брати участь у програмах ЄС із розвитку військової та економічної співпраці.