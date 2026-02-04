Ринок валют розвернувся: гривня ослабла до долара та євро

Гривня послабила позиції щодо основних іноземних валют. Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 4 лютого, на рівні 43,19 гривні за долар, що на 22 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Згідно з даними регулятора, курс євро також зріс. Офіційно європейська валюта коштує 50,95 гривні, що свідчить про послаблення гривні на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України котирування долара встановилися на рівні 43,26–43,29 грн/дол., тоді як євро торгувався в діапазоні 51,04–51,06 грн/євро.

Таким чином, гривня продовжує перебувати під тиском на валютному ринку, демонструючи помірне ослаблення як до долара США, так і до європейської валюти.

