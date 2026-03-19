Код деменції зламано: китайські вчені знайшли біологічний місток між слухом та пам’яттю

Нове дослідження китайських учених, опубліковане в журналі eNeuro, проливає світло на те, чому погіршення слуху в літньому віці часто стає передвісником когнітивних порушень. Як з'ясувалося, мова йде не лише про соціальну ізоляцію, а й про фізичну деградацію певних ділянок мозку.

Що виявило дослідження

Використовуючи спеціальну МРТ-діагностику, дослідники порівняли мозок 55 людей із віковою втратою слуху (пресбіакузісом) та 55 осіб із нормальним слухом. Аналіз показав, що у пацієнтів із порушеннями слуху відбуваються два паралельні процеси:

Атрофія сірої речовини (загибель клітин).

Зміна нейронної активності (низькочастотних коливань).

Ці зміни зачіпають не лише зони, що відповідають за обробку звуків та мовлення (путамен і веретеноподібна звивина), а й критично важливі ділянки для пам'яті та прийняття рішень (передклиння та верхня лобова звивина).

Мозок втрачає структуру та функції одночасно

Дослідники встановили, що втрата слуху супроводжується «скоординованим зниженням» як структури мозку, так і його функціональних мереж. Ті учасники, які мали найгірші показники слуху, демонстрували найнижчі результати в когнітивних тестах.

Фактично, мозок починає втрачати зв’язки в областях, які прямо не пов’язані зі слухом, що й підвищує ризик розвитку деменції.

Новий маркер для ранньої діагностики

Вчені вважають, що виявлене «функціонально-структурне співвідношення» може стати надійним біомаркером. Це дозволить лікарям:

Заздалегідь виявляти людей із найвищим ризиком деменції. Здійснювати динамічний моніторинг стану мозку. Вчасно впроваджувати заходи з корекції слуху (наприклад, слухопротезування).

Результати підкреслюють важливу тезу: турбота про здоров'я вух — це не лише про комфортне спілкування, а й про захист цілісності мозку та збереження розуму в старості.