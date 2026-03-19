У Мінцифри повідомили, що незабаром через «Дію» можна буде розлучитися

Найближчими місяцями в Україні з'явиться можливість розірвати шлюб через застосунок "Дія" — наразі сервіс перебуває на фінальному етапі розробки. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

За словами посадовиці, уряд уже затвердив необхідну нормативну базу, а технічну частину проєкту планують завершити до кінця весни. Після цього розпочнеться етап бета-тестування.

Скористатися новою послугою зможе лише те подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей.

Стецюк пояснила, що затримка з впровадженням розлучення онлайн була пов’язана з пріоритетністю послуги шлюбу, яку Україна цифровізувала першою у світі.

"Є етап пропозиції, подання заяви парою та власне церемонія одруження, коли пара підключається через "Дія" до відеоконференції, в віртуальній залі для одружень на закоханих чекає реєстратор, який онлайн реєструє шлюб, — замість фізичного підпису накладається електронний підпис на актовий запис прямо під час дзвінка. Свідоцтво про шлюб з'являється у "Дії" та надходить поштою. Процес триває 20—30 хвилин", — розповіла заступниця міністра.

Послуга одруження онлайн виявилася затребуваною: на сьогодні через застосунок розписалися вже понад 41 тис. пар. Через високий попит Міністерство цифрової трансформації масштабувало роботу цифрових ДРАЦСів, які наразі функціонують у Києві, Львові та Дніпрі.