Київ виходить із «режиму тиші»: столицю накрила масштабна хвиля мобілізації

У столиці спостерігається значне зростання інтенсивності мобілізаційних процесів. За свідченнями очевидців та аналітичними спостереженнями, поточне посилення заходів є найбільш масштабним та помітним за всеі часи повномасштабного вторгнення.

Досі Київ демонстрував дещо іншу динаміку порівняно з іншими областями України, де мобілізаційні заходи часто проходили активніше. Однак наразі ситуація в місті вирівнюється з загальнодержавними темпами.

Експерти називають такий крок цілком закономірним. Тривалий час столиця залишалася певним "островом", де ритм мобілізації відрізнявся від прифронтових чи західних регіонів. Нинішнє посилення свідчить про перегляд підходів до формування резервів та необхідність залучення ресурсу великих міст для забезпечення потреб оборони.

Зокрема, активізація роботи ТЦК та СП спостерігається у громадських місцях, на блокпостах та в бізнес-центрах. Представники ТЦК наголошують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та спрямовані на оновлення облікових даних військовозобов'язаних.