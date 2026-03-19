25 держав-членів ЄС підтверджують намір розпочати виплату 90 млрд євро кредиту Україні вже у квітні

Європейська Рада очікує першу виплату Україні кредиту на 90 млрд євро до початку квітня. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Європейської Ради.

Спільну заяву підписали 25 країн. Це означає, що Угорщина та Словаччина продовжують блокувати будь-які дії щодо України, доки не буде вирішено питання трубопроводу "Дружба".

Документ містить заяву про "тверду та непохитну" підтримку Києва, а також підтримку лідерами ЄС потенційних мирних переговорів, які б поважали кордони України та забезпечували "надійні та достовірні гарантії безпеки".

Заява лише підтверджує намір 25 держав-членів розпочати виплату 90 млрд євро кредиту Україні в квітні – без зміни позиції з боку Угорщини чи Словаччини.

"Після прийняття у грудні 2025 року рішення про надання Україні кредиту на підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки, Європейська Рада вітає прийняття кредиту співзаконодавцями та очікує на першу виплату Україні до початку квітня", - йдеться в заяві.

Як повідомляв ForUA, під час саміту в Брюсселі 19 березня лідери країн Євросоюзу планували здійснити значний тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо зняття угорського вето на позику для України у розмірі €90 млрд.