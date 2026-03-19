Прем'єр Бельгії закликав до ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ, водночас зберігаючи повну підтримку України

Бельгія виступає за посилення економічного тиску на Росію та розробку стратегії для майбутніх переговорів. Прем'єр-міністр країни Барт Де Вевер наголосив на необхідності невідкладного ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, який має охоплювати обмеження на російські нафту та газ, водночас зберігаючи повну підтримку України.

Про це передає Clash Report, цитуючи заяву посадовця під час його прибуття на саміт лідерів Євросоюзу 19 березня.

Глава бельгійського уряду зазначив, що країна планує підтримувати тиск на агресора на найвищому рівні. За словами Де Вевера, важливо не допустити багаторічного затягування війни, що призводить до великих людських втрат. Політик вважає, що разом із наданням допомоги та запровадженням санкцій міжнародна спільнота повинна мати чіткий план для переговорного процесу.

"Бельгія прагне й надалі надавати всебічну підтримку Україні та підтримувати тиск на Росію на найвищому рівні. Ми рішуче виступаємо за 20-й пакет санкцій проти Росії. Це дуже важливо для нас, зокрема заходи щодо нафти та газу", – заявив Барт Де Вевер.

Також посадовець додав:

"Ми маємо мати стратегію для переговорів. Не може бути наміром продовжувати цю війну роками, жертвувати життями багатьох українців, а потім у кінцевому підсумку все одно вести переговори".

