Планета на порозі кліматичного хаосу: Ель-Ніньо готує удар по рекордах

Планету цього року охоплять масштабні катаклізму та аномальні природні явища, а температурні показники знову встановлять історичні рекорди. Про це повідомляє видання BILD із посиланням на прогнози кліматологів.

Головною причиною глобальних змін називають феномен Ель-Ніньо (Південне коливання, ENSO). Це періодичне потепління поверхневих вод в екваторіальній частині Тихого океану, яке відбувається кожні кілька років і докорінно змінює кліматичну карту світу.

Експерти попереджають, що цей цикл принесе із собою низку природних катастроф, які матимуть руйнівні наслідки не лише для екосистеми, а й для світової економіки. Зокрема, очікується посилення посух в одних регіонах та екстремальних повеней в інших, що поставить під загрозу сільськогосподарське виробництво та інфраструктуру багатьох країн.

 Автор: Галина Роюк

Читайте також

В Ірландії вбили українця
Суспiльство 19.03.2026 10:29:02
В Ірландії вбили українця
Читати
Дніпро у лідерах, Київ — у трійці: де в Україні найбільше боржників
Рейтинги 19.03.2026 10:16:06
Дніпро у лідерах, Київ — у трійці: де в Україні найбільше боржників
Читати
Гроші за заправку: названо дату запуску кешбеку на пальне
Економіка 19.03.2026 09:49:02
Гроші за заправку: названо дату запуску кешбеку на пальне
Читати

Популярнi статтi