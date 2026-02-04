Погода 4 лютого: подекуди мокрий сніг, від -15° до +6°

Сьогодні в Україні вдень збережеться холодна, але переважно стабільна погода. У більшості регіонів температура залишатиметься нижче нуля, однак на заході та Закарпатті можливе незначне потепління.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень погода буде хмарною з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині можливий невеликий сніг. На Закарпатті та Прикарпатті місцями опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території країни — без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с, що посилюватиме відчуття холоду.

Температура повітря становитиме:

- у північно-східних та східних областях — 10–15° морозу;

- у центральних регіонах — 5–10° морозу;

- на півдні — від 0 до 5° морозу;

- на Закарпатті — 1–6° тепла.

У Києві та області опадів не прогнозують. Температура повітря 10-8° морозу. На дорогах місцями ожеледиця.

На Прикарпатті - ожеледь, на дорогах більшості областей країни — місцями ожеледиця.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту, особливо у західних регіонах України.

