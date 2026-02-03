Трагедія в Одесі: 18-річний хлопець помер через помилку лікаря

В Одесі судитимуть 29-річного лікаря-інфекціоніста, якого обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до смерті пацієнта, повідомляє пресслужба Нацполіції, інцидент стався у приймальному відділенні, де лікар чергував. 18-річному першокурснику місцевого ВНЗ було встановлено діагноз «гостре респіраторне вірусне захворювання, гострий бронхіт». Хлопець повідомив лікаря про алергічну реакцію на два препарати, однак ці відомості не були внесені до титульної сторінки медичної карти, а юнаку призначили лікування із застосуванням одного з препаратів-алергенів.

Після введення препарату у пацієнта виникла гостра алергічна реакція — анафілактичний шок, постреанімаційна хвороба, поліорганна недостатність, дисеміноване внутрішньосудинне згортання, набряк головного мозку та легень. Спершу констатували клінічну смерть, а через кілька годин — біологічну.

Щоб приховати свою помилку, інфекціоніст вніс до медичної карти хворого неправдиві дані про відсутність будь-яких алергічних обтяжень і підписався під ними.

Лікаря відсторонили від роботи, під час досудового розслідування він перебував під домашнім арештом. Наразі справу скеровано до суду. Медикові загрожує до двох років ув’язнення.

