У неділю, 1 березня, Одесу та Харків вчергове атакували російські дрони. У містах пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повітряні сили повідомили про рух БПЛА на півночі Харківщини від н.п. Солоне в напрямку обласного центра та дрону в напрямку Харкова з північного сходу.

Харків Life повідомляє про влучання бойового дрону в Салтівському райні Харкова.

"Приліт стався у парку, є пошкодження. Також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. На щастя - без постраждалих", - повідомляє телеграм-канал.

Повітряні сили також повідомили про рух БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.

ОдесаINFO опублікував відео вибухів у небі внаслідок, ймовірно, роботи ППО.