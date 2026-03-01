﻿
Війна

Одесу та Харків вчергове атакували російські дрони

Одесу та Харків вчергове атакували російські дрони

У неділю, 1 березня, Одесу та Харків вчергове атакували російські дрони. У містах пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Повітряні сили повідомили про рух БПЛА на півночі Харківщини від н.п. Солоне в напрямку обласного центра та дрону в напрямку Харкова з північного сходу.

Харків Life повідомляє про влучання бойового дрону в Салтівському райні Харкова. 

"Приліт стався у парку, є пошкодження. Також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. На щастя - без постраждалих", - повідомляє телеграм-канал. 

Повітряні сили також повідомили про рух БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.

ОдесаINFO опублікував відео вибухів у небі внаслідок, ймовірно, роботи ППО.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ОдесаобстрілиХарківвійна в Україніагресія рфатака дронів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В ЄК дали роз'яснення, як і скільки діятиме тимчасовий захист для українців у країнах ЄС
Суспiльство 27.02.2026 20:38:20
В ЄК дали роз'яснення, як і скільки діятиме тимчасовий захист для українців у країнах ЄС
Читати
Екс-прем'єр Британії Сунак буде радником Зеленського з питань економічного відновлення України
Полiтика 27.02.2026 20:09:57
Екс-прем'єр Британії Сунак буде радником Зеленського з питань економічного відновлення України
Читати
Єврокомісія поширює дію тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку до 2027 року
Суспiльство 27.02.2026 19:35:29
Єврокомісія поширює дію тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку до 2027 року
Читати

Популярнi статтi