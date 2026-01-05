Чоловік отримав повістку і помер на вулиці під ТЦК

У селищі Пулини на Житомирщині 3 січня 2026 року біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер 50-річний військовозобов’язаний Олександр Ревуцький. Тіло чоловіка знайшли без свідомости, зі слідами крови на обличчі, повідомляє Суспільне.

За даними поліції, близько 11:00 у Ревуцького відкрилася носова кровотеча, йому викликали швидку допомогу, але він відмовився від госпіталізації. Після отримання повістки на 5 січня чоловік залишив приміщення ТЦК, а невдовзі знепритомнів на території поблизу. Медики намагалися його реанімувати, однак врятувати життя не вдалося.

Слідство встановлює всі обставини події: опитують свідків, аналізують записи з камер відеоспостереження та проводять судово-медичну експертизу. Керівництво ТЦК та СП призначило службове розслідування.

Місцеві мешканці звертають увагу на подібні випадки у Пулинах — за останній місяць це вже другий випадок смерти 50-річних чоловіків у громаді. Волонтер Володимир Грибан у Facebook висловив занепокоєння, наголошуючи на відсутності реакції поліції та закликав з’ясувати, хто відповідає за ці трагічні випадки.

У офіційному повідомленні Житомирського обласного ТЦК та СП наголосили, що смерть Ревуцького сталася після проходження військово-лікарської комісії, під час якої його визнали придатним до служби, і після отримання повістки. Закликали мешканців утриматися від домислів до завершення слідства та висловили співчуття рідним загиблого.