Більше не 8 березня: в Україні з'явиться нове свято для жінок

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує переглянути державні свята та встановити День української жінки. Документ уже передано на розгляд керівництву парламенту.

Основні зміни та контекст

Автори ініціативи пропонують відмовитися від святкування Міжнародного жіночого дня саме 8 березня, оскільки традиція його відзначення в Україні зафіксувалася ще за часів Радянського Союзу. Натомість пропонується створити власне свято, що акцентуватиме на українській ідентичності.

Що варто знати зараз:

Статус документа: Проєкт перебуває на стадії розгляду.

Чинні норми: На цей час 8 березня офіційно залишається державним святом, оскільки жодних остаточних рішень щодо його скасування чи перенесення ще не ухвалено.

Причина ініціативи: Прагнення відійти від радянських наративів та впровадити дати, що мають глибший зв'язок з українською історією та культурою.

Наразі тривають дискусії щодо доцільності таких змін та вибору конкретної дати для нового свята.