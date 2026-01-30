Окупанти нарощують резерви та активізують наступальні дії, – Сирський

Російська окупаційна армія продовжує нарощувати резерви та активізувати наступальні дії. З огляду на це, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командири визначили кроки для посилення оборони та збереження особового складу.

Про це головком ЗСУ повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі із командирами частин, які здійснюють виконання бойових завдань на фронті.

Сирський зазначив, що під час зустрічі офіцери розглянули оперативну ситуацію та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасних боїв.

Окремо обговорили роль командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні, організації медичної евакуації, а також оперативному вирішенні проблемних питань на місцях.

"З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу", — повідомив він.

Також Сирський відзначив бійців, які проявили мужність, витримку та високий професіоналізм під час боїв на фронті.

Головком вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь".

