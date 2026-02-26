Ситуація на фронті: окупанти наближаються до Лимана

Український аналітичний проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупаційних сил на півночі Донецької області. Інформація ґрунтується на останньому оновленні інтерактивної карти фронту, яку веде проєкт.

За даними OSINT-аналітиків, армія окупантів захопила низку позицій на північ від населеного пункту Закотне. Це село розташоване приблизно за 10 км на південний схід від Лиман та близько 20 км від Слов’янськ.

Просування окупаційних сил на цьому напрямку може створювати додатковий тиск на українські підрозділи, які утримують позиції поблизу Лимана. OSINT-аналітики вказують, що контроль над Закотним дає противнику стратегічну перевагу для просування на південь та посилення позицій на околицях Лимана і Слов’янська.

Експерти зазначають, що ситуація на півночі Донецької області залишається напруженою, і контроль над ключовими населеними пунктами може впливати на логістику та оборонні можливості українських військ у районі Лимана та Слов’янська.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти скоротили кількість штурмів на Харківщини.