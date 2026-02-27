Уряд Данії планує посилити правила перебування для нових біженців з України

У квітні уряд Данії має намір розглянути законопроєкт, що передбачає зміну правил надання спеціального захисту для нових біженців з України. Про це повідомила пресслужба данського уряду.

Згідно з цією інформацією, влада країни планує припинити надання тимчасового захисту на загальних умовах для новоприбулих українських громадян із 14 областей, що вважаються менш постраждалими від війни. До переліку увійшли: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (крім обласного центру), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська.

Окремо пропонують обмежити можливість перебування в країні для українських чоловіків. Зазначається, що українцям призовного віку 23-60 років мають намір відмовляти у праві проживання за спеціальним законом, якщо вони не доведуть своє звільнення від військової служби в Україні.

Також для чоловіків молодших за 23 роки дозвіл на проживання надаватиметься лише до досягнення цього віку. Подовжити його можна буде на основі надання офіційного підтвердження про звільнення від мобілізації.

У разі ухвалення змін — вони не торкнуться тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до чинного спецзакону.

Раніше ForUA повідомляв, що 27 держав ЄС ухвалили рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі до березня 2027 року. У Єврокомісії заявили, що рішення про тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діятиме до березня 2027 року і поширюватиметься на всіх громадян України без винятку — незалежно від статі чи віку.

Також повідомлялося, що рішення Ради ЄС про завершення тимчасового захисту у 2027 році вже спонукало багатьох українців активніше вивчати мови та оформляти національні документи на проживання. За останніми даними, кожен п’ятий український біженець уже має право на тривале перебування в країнах ЄС, хоча це не завжди означає остаточну відмову від повернення в Україну.