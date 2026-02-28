Науковці озвучили перелік продуктів, які покращують роботу серця

Хороша робота серця неможлива без гарної їжі, оскільки м'яз повинен отримувати різні поживні речовини. Про це фахово стверджує доктор медичних наук Сет Мартін, магістр охорони здоров'я, кардіолог Університету Джонса Гопкінса (США) на слова якого посилається портал Нopkinsmedicine.org.

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смертності в Україні, охоплюючи 64–67% усіх летальних випадків. Щороку від інфарктів та інсультів помирає понад 400-450 тисяч українців. Основними факторами ризику є високий тиск, куріння, нездорове харчування, алкоголь та стрес.

Доктор Мартін зазначає, що вживання здорової для серця дієти, яка включає рибу, ненасичені жири та обмежений вміст простих цукрів, а також регулярна фізична активність, є найбезпечнішим способом контролю рівня тригліцеридів та холестерину.

Які покращують роботу серця?

Риба. Є одним із найкращих джерел поліненасичених кислот омега-3, що підтримують у добрій формі судини та артерії. Достатньо двічі на тиждень їсти на обід скумбрію, сардини чи оселедець, щоб значно скоротити ризик виникнення ішемічної хвороби серця.

Квасоля. Доступний продукт багатий на магній і калій, містить залізо, фолієву кислоту, флавоноїди – ці речовини покращують стан стінок судин та артерій.

Яблука. Забезпечують кверцетином – флавоноїдом, який стимулює відновлення пошкоджених та запалених ділянок артерій. Крім того, їх споживання перешкоджає формуванню відкладень холестерину, асоційованих з атеросклерозом.

Картопля. Свіжий, зварений у мундирі або запечений, цей простий продукт дає організму калій, що підтримує судини, залізо, що сприяє нормальному кровотоку, також речовини, що знижують рівень холестерину в крові.

Банани. Також містять багато калію, що допомагає ниркам виводити з організму надлишок натрію, що сприяє нормалізації кров'яного тиску.

Зелений чай. Для покращення роботи серця корисно випивати дві-три склянки на день. До складу напою входить речовина кверцетин, що зміцнює судини, що запобігає виникненню серцевих захворювань.

Льняна олія. Серцево-судинні захворювання можуть бути наслідком низького вмісту омега-3 жирних кислот у жировій тканині організму. Щоб уберегтися від хвороб серця, покращити його роботу, корисно вживати по чайній ложці олії вранці та ввечері.