Процесс или эксцесс: на основании чего Трамп уверяет, что мир в Украине фактически на пороге

Закрывая всякий раз глаза на террористические ракетно-дроновые атаки путинской России по украинским городам, президент США Дональд Трамп уверенно заявляет, что мирное соглашение между Киевом и Москвой — почти решенное дело. О том, чем обусловлены подобного рода самоуверенные сигналы главы Белого дома — далее в материале ForUA.

Во вторник, 27 января, Financial Times (FT) со ссылкой сразу на восемь осведомленных источников сообщила о том, что президент Трамп поддерживает условие Москвы относительно вывода ВСУ из Донбасса.

В частности, по данным издания, Белый дом дал понять, что гарантии безопасности США Украине зависят от подписания Киевом мирного соглашения на условии вывода войск из Донбасса. Кроме того, FT отмечает, что администрация господина Трампа якобы сообщила украинской стороне, что в мирное время готова пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса.

Как попутно отмечает Financial Times, гипотетические американские гарантии могут включать формулировки, схожие со статьей пятой НАТО о коллективной обороне — включая обещание скоординированного военного ответа в случае повторного нападения. При этом, по словам одного из собеседников газеты, в Киеве считают такие гарантии «абстрактно-размытыми». Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что вопрос гарантий каждый раз откладывается в момент, когда их можно было бы уже зафиксировать де-юре. По его словам, Украина настаивает на получении четких обязательств до обсуждения каких-либо территориальных уступок.

В Белом доме между тем официально отвергли информацию авторитетного британского издания, назвав ее ложью, добавив при этом, что подобные публикации подрывают мирный процесс после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби. «Единственная роль США в мирном процессе заключается в сближении обеих сторон для заключения мирного соглашения. Досадно, что Financial Times позволяет неизвестным субъектам лгать анонимно», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, чей комментарий опубликован газетой.

Тем не менее, если вспомнить первоначальный план Трампа из 28 пунктов, то там действительно значился вывод ВСУ из Донбасса. К тому же сам хозяин Овального кабинета неоднократно публично заявлял, что Украина должна согласиться на территориальные уступки.

Сейчас же американский президент, который очень и очень любит обвинять американские и западные СМИ в целом в распространении «фейк-ньюз», не стал подливать масла в медийный огонь страстей. В свежем интервью американской радиостанции WABC 79-летний президент США, комментируя российско-украинскую войну, отметил, что мир «уже приближается».

По словам главного республиканца, он рассматривает войну России против Украины как один из ключевых международных конфликтов, требующий скорейшего политического решения. «Большинство войн завершено. Почти все. Я не знал, что их было восемь, когда баллотировался, но в итоге я их прекратил — восемь войн, а сейчас, как я считаю, прекратится и девятая», — акцентировал он. Также Дональд Трамп добавил: «Но там настоящая кровавая бойня. Гибель многих солдат… Я хотел бы, чтобы это прекратилось».

Напомним, что 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. По итогам встречи Белый дом назвал ее «исторической», подчеркнув важность дипломатического урегулирования.

В то же время путинский спикер несколько иначе расставил акценты. Согласившись, что начало переговоров в новом формате следует оценивать позитивно, пресс-секретарь главы Кремля добавил: «Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Территориальный вопрос имеет для российской стороны принципиальное значение».

В стране-агрессоре при этом не комментируют информацию западных медиа о вероятной встрече хозяев Банковой и Кремля. А вот в Киеве 27 января устами главы МИД Андрея Сибиги подтвердили готовность президента Украины к встрече face to face с правителем РФ для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов, которые на данный момент все еще остаются нерешенными — относительно территорий и будущего контроля над ЗАЭС. Главный дипломат страны в интервью «Европейской правде» также рассказал, что переговорные команды уже провели предметные разговоры по параметрам прекращения огня, порядку мониторинга или верификации перемирия.

«После первых за все время большой российско-украинской войны трехсторонних переговоров в Абу-Даби источники в американской администрации предположили, что вскоре может состояться личная встреча Зеленского и Путина. Политическая фантастика? Возможно. Но и сама трехсторонняя встреча еще до недавнего времени казалась политической фантастикой. И, тем не менее, она состоялась. Когда мы уже привычно говорим, что Путин не столько ведет переговоры, сколько их имитирует — то есть затягивает время, — должны понимать: даже для имитации нужна повестка дня. Главное же заключается в том, что российский президент явно не заинтересован в прямой конфронтации с американским коллегой и делает все, чтобы этой конфронтации избежать. Но для этого нужно прежде всего демонстрировать миролюбие и готовность завершить российско-украинскую войну. И здесь набор «трюков», которыми кремлевский фокусник пытается загипнотизировать аудиторию, очевидно, исчерпывается. Для того чтобы его обсуждать и демонстрировать серьезность намерений, нужно встречаться. И сейчас мы как раз на этом этапе. Собственно поэтому россиянам пришлось согласиться даже на трехстороннюю встречу ради демонстрации миролюбия. Но Вашингтон будет подталкивать Москву к следующим шагам. В том числе, к встрече президентов, которая станет несомненным дипломатическим триумфом Дональда Трампа. Ведь собрать за одним столом Зеленского и Путина гораздо сложнее, чем, скажем, армянского премьера Пашиняна и азербайджанского президента Алиева, которые до визита в Овальный кабинет неоднократно встречались между собой», — отмечает на своем авторском Youtube-канале известный журналист-международник Виталий Портников.

«Означает ли это, что мы приближаемся к завершению войны? Никакие переговоры, даже на высшем уровне, этого не гарантируют. Однако существует иная важная формула, связанная с реальным состоянием российской экономики и готовностью Путина рисковать новыми западными санкциями. Если российский президент придет к выводу, что его экономические возможности не позволяют продолжать войну еще несколько лет подряд, а новые санкции значительно ухудшат состояние российской экономики, он пойдет и на встречу с Зеленским, и на прекращение боевых действий. Можно ли говорить, что мы уже видим признаки этой смены намерений на фоне жестокой бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины и попытки буквально заморозить гражданское население? В определенной степени такими признаками являются и сами трехсторонние переговоры, и состав российской делегации, в которой мы больше не видим «историка» Мединского (кстати, уроженца города Смела Черкасской области — Ред.), зато знаем о присутствии генералов и даже главы Главного управления Генштаба — адмирала Игоря Костюкова».

Перечисленные росчиновники в погонах, по убеждению Портникова, ездят на переговоры не для «мебели», а ради разговора о действительно серьезных вопросах.

Что ж, каким собственно станет итоговый знаменатель дальнейшего обсуждения этих самых серьезных вопросов, станет известно уже в воскресенье, 1 февраля, когда в том же Абу-Даби состоится второй раунд встречи в формате Украина-США-РФ.