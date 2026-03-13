Кілька тижнів служби в бригаді «Скеля» коштували військовослужбовцю життя

У Кіровоградській області через 17 днів після мобілізації помер військовослужбовець Андрій Чередніченко. Його перевели на службу у 425-ту бригаду «Скеля» військової частини А 4862, інформує Суспільне. У свідоцтві про смерть зазначено пневмонію, але цивільна дружина чоловіка сумнівається в цій причині і подала заяву до поліції.

Єлизавета Дарієнко розповіла, що вони з Андрієм не були одружені офіційно, але мали трьох неповнолітніх дітей. Наймолодша народилася вісім місяців тому у Польщі.

Жінка дізналася про мобілізацію 28 січня, а наступного дня Андрій повідомив, що захворів і має запалення легень. Це була їхня остання розмова 7 лютого. Пізніше стало відомо, що його перевели до мобільної медичної частини в Олександрії, де 14 лютого він помер. Повідомили про це лише через десять днів, запропонувавши дружині ховати чоловіка власним коштом.

5 березня Єлизавета подала заяву до поліції за статтею 115 КК України («Умисне вбивство»). Адвокат сім’ї Юрій Москаленко повідомив, що вони планують клопотати про повторну комплексну судово-медичну експертизу тіла, щоб встановити реальні обставини смерти.

Речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко підтвердила, що кримінальне провадження відкрите і триває досудове розслідування.

Щодо поховання, згідно з постановою Кабміну, сім’ї померлих військовослужбовців отримують допомогу на ритуальні послуги та спорудження надгробка. Виплату здійснює військова частина після підтвердження родинних відносин і надання довідки про смерть.