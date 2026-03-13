Суспiльство

Сльозогінний газ і хімічні опіки: під Полтавою напали на групу оповіщення ТЦК

Поблизу Полтави в районі села Нижні Млини група людей напала на групу оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки і поліціянти. Після інциденту правоохоронці затримали вісьмох чоловіків.

Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За даними відомства, подія сталася близько 11:00 13 березня. Група приблизно з 20 осіб намагалася перешкодити роботі військових і правоохоронців. Під час конфлікту було застосовано сльозогінний газ. Унаслідок цього троє військовослужбовців ТЦК і троє поліціянтів отримали хімічні опіки.

Після прибуття додаткових екіпажів поліції вісьмох учасників нападу затримали. За інформацією ТЦК, шестеро із затриманих підлягають мобілізації, наразі вони проходять військово-лікарську комісію.

Раніше, 10 березня, на Полтавщині начальнику одного з територіальних центрів комплектування повідомили про підозру у справі про ухилення від мобілізації. За даними слідства, він оформив фіктивне бронювання для двох військовозобов’язаних.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПолтавщинаТЦКВЛКнапад на ТЦКНижні Млини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США зняли санкції з РФ
Свiт 13.03.2026 13:15:55
США зняли санкції з РФ
Читати
Дороги-решето: «Київавтодор» назвав головні причини руйнування столичних вулиць
Столиця 13.03.2026 12:52:59
Дороги-решето: «Київавтодор» назвав головні причини руйнування столичних вулиць
Читати
Російський «крот» хотів вбити українського генерала
Війна 13.03.2026 12:12:32
Російський «крот» хотів вбити українського генерала
Читати

Популярнi статтi