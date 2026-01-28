Процес чи ексцес: на підставі чого Трамп запевняє, що мир в Україні фактично на порозі

Закриваючи повсякчас очі на терористичні ракетно-дронові атаки путінської Росії по українським містам, президент США Дональд Трамп впевнено заявляє, що мирна угода між Києвом та Москвою – майже вирішена справа. Про те, чим обумовлені подібного роду самовпевнені сигнали очільника Білого дому – далі в матеріалі ForUA.

У вівторок, 27 січня, Financial Times (FT) із посиланням одразу на вісім обізнаних джерел повідомила про те, що президент Трамп підтримує умову Москви щодо виведення ЗСУ з Донбасу.

Зокрема, за даними видання, Білий дім дав зрозуміти, що гарантії безпеки США Україні залежать від підписання Києвом мирної угоди на умови виведення військ з Донбасу. Окрім того, FT зазначає, що адміністрація пана Трампа начебто повідомила українську сторону, що у мирний час готова пообіцяти додаткові постачання озброєнь для ЗСУ, якщо Україна виведе війська з контрольованих нею районів Донбасу.

Як принагідно зазначає Financial Times, гіпотетичні американські гарантії можуть включати формулювання, схожі зі статтею п’ятою НАТО про колективну оборону – включаючи обіцянку скоординованої військової відповіді у разі тривалого нападу. При цьому, за словами одного із співрозмовників газети, у Києві вважають такі гарантії «абстрактно-розмитими». Високопоставлений український чиновник заявив FT, що питання гарантій щоразу відкладається у момент, коли їх можна було б уже зафіксувати де-юре. За його словами, Україна наполягає на отриманні чітких зобов’язань до обговорення будь-яких територіальних поступок.

У Білому домі між тим офіційно відкинули інформацію авторитетного британського видання, назвавши її брехнею, додавши при цьому, що подібні публікації підривають мирний процес після нещодавньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. «Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання мирної угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє невідомим суб’єктам брехати анонімно», - заявила заступниця прессекретаря Білого дому Ганна Келлі, коментар якої опубліковано газетою.

Проте, якщо згадати початковий план Трампа із 28-ми пунктів, то там дійсно значилося виведення ЗСУ з Донбасу. До того ж сам господар Овального кабінету неодноразово публічно заявляв, що Україна має зголоситися на територіальні поступки.

Наразі ж американський президент, який дуже і дуже полюбляє звинувачувати американські та й західні ЗМІ загалом у розповсюдженні «фейк-ньюз», не став додавати хмизу у медійне багаття пристрастей. У свіжому інтерв’ю американській радіостанції WABC 79-річний президент США натомість, коментуючи російсько-українську війну, зазначив, що мир «вже наближається».

За словами головного республіканця, він розглядає війну Росії проти України як один із ключових міжнародних конфліктів, який потребує якнайшвидшого політичного вирішення. «Більшість воєн завершено. Майже всі. Я не знав, що їх було вісім, коли балотувався, але в результаті я їх припинив – вісім воєн, а зараз, як я вважаю, припиниться і дев’ята», - акцентував він. Також Дональд Трамп додав: «Але там справжня кривава бійня. Загибель багатьох солдатів… Я хотів би, щоб це припинилося».

Нагадаємо, що 23 та 24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні перемовини між Україною, США та Росією. За підсумками зустрічі Білий дім назвав її «історичною», підкресливши важливість дипломатичного врегулювання.

Водночас путінський речник дещо по-іншому розставив акценти. Погодившись, що початок переговорів у новому форматі слід оцінювати позитивно, прессекретар очільника Кремля додав: «Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному. Територіальне питання має для російської сторони принципове значення».

У країні-агресорці при цьому не коментують інформацію західних медіа про ймовірну зустріч господарів Банкової та Кремля. А ось у Києві 27 січня вустами очільника МЗС Андрія Сибіги підтвердили готовність президента України до зустрічі face to face з правителем РФ задля вирішення в рамках мирних переговорів двох найважливіших питань, які наразі все ще залишаються невирішеними – щодо територій та майбутнього контролю над ЗАЕС. Головний дипломат країни в інтерв’ю «Європейській правді» також розповів, що переговорні команди вже провели предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир’я.

«Після перших за весь час великої російсько-української війни тристоронніх перемовин в Абу-Дабі джерела в американській адміністрації припустили, що невдовзі може відбутися особиста зустріч Зеленського і Путіна. Політична фантастика? Можливо. Але й сама тристороння зустріч ще донедавна здавалася політичною фантастикою. І, тим не менш, вона відбулася. Коли ми вже звично говоримо, що Путін не стільки веде перемовини, скільки їх імітує – тобто затягує час, - маємо розуміти: навіть для імітації потрібен порядок денний. Головне ж полягає в тому, що російський президент очевидно не зацікавлений у прямій конфронтації з американським колегою й робить усе, щоб цієї конфронтації уникнути. Але для цього потрібно насамперед демонструвати миролюбність і готовність завершити російсько-українську війну. І тут набір «трюків», якими кремлівський фокусник намагається загіпнозувати аудиторію, очевидно, вичерпується. Для того, щоб його обговорювати й демонструвати серйозність намірів, потрібно зустрічатися. І зараз ми якраз на цьому етапі. Власне тому росіянам довелося погодитися навіть на тристоронню зустріч заради демонстрації миролюбності. Але Вашингтон підштовхуватиме Москву до наступних кроків. В тому числі, до зустрічі президентів, яка стане безсумнівним дипломатичним тріумфом Дональда Трампа. Адже зібрати за одним столом Зеленського і Путіна набагато складніше, ніж, скажімо, вірменського прем’єра Пашиняна й азербайджанського президента Алієва, які до візиту в Овальний кабінет неодноразово зустрічалися між собою», - зазначає на своєму авторському Youtube-каналі відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников.

«Чи означає це, що ми наближаємося до завершення війни? Жодні перемовини, навіть на найвищому рівні, цього не гарантують. Проте існує інша важлива формула, пов’язана з реальним станом російської економіки та готовністю Путіна ризикувати новими західними санкціями. Якщо російський президент дійде висновку, що його економічні можливості не дозволяють продовжувати війну ще кілька років поспіль, а нові санкції значно погіршать стан російської економіки, він піде і на зустріч із Зеленським, і на припинення бойових дій. Чи можна говорити, що ми вже бачимо ознаки цієї зміни намірів на тлі жорстокого бомбардування енергетичної інфраструктури України та намагання буквально заморозити цивільне населення? Певною мірою такими ознаками є і самі тристоронні перемовини, і склад російської делегації, у якій ми більше не бачимо «історика» Мединського (до речі, уродженця міста Сміла Черкаської області – Ред.), натомість знаємо про присутність генералів і навіть очільника Головного управління Генштабу – адмірала Ігоря Костюкова».

Перелічені росчиновники у погонах, на переконання Портникова, їздять на перемовини не для «меблів», а задля розмови про справді серйозні питання.

Ну що ж, яким власне стане підсумковий знаменник подальшого обговорення цих самих серйозних питань стане відомо вже у неділю, 1 лютого, коли у тому ж таки Абу-Дабі відбудеться другий раунд зустрічі у форматі Україна-США-РФ.