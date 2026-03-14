Путін пропонував Трампу вивезти іранський збагачений уран до Росії - Axios

Очільник Кремля Владімір Путін під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував вивезти з Ірану до Росії запаси збагаченого урану в межах можливої угоди щодо припинення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела серед американських посадовців.

За словами співрозмовників видання, Трамп відхилив цю пропозицію.

Як зазначають журналісти, Іран має понад 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Раніше спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявляв, що за оцінками іранських представників такої кількості може вистачити для створення до 11 ядерних бомб.

Axios нагадує, що раніше Росія вже зберігала іранський збагачений уран у межах ядерної угоди 2015 року.

Один із представників Білого дому на умовах анонімности повідомив журналістам, що Москва не вперше пропонує Вашингтону перемістити іранські запаси урану до Росії. Водночас США не підтримали цю ідею, наголосивши на необхідності гарантій безпечного зберігання ядерних матеріалів.

9 березня Трамп і Путін під час телефонної розмови також обговорювали війну в Україні та американсько-ізраїльську військову операцію проти Ірану. За словами Трампа, Путін заявляв, що хоче бути «корисним» у врегулюванні ситуації на Близькому Сході, на що американський президент відповів, що більш корисним кроком було б припинення війни проти України.

Перед початком військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого 2026 року Вашингтон і Тегеран провели кілька раундів переговорів щодо іранської ядерної програми, однак домовленостей досягти не вдалося. Оман, який виступав посередником, повідомляв про «значний прогрес» і заявляв, що Іран погодився не накопичувати збагачений уран.

28 лютого Ізраїль атакував Тегеран, після чого Трамп оголосив про початок масштабної військової операції США проти Ірану. За його словами, метою є знищення іранської ракетної промисловості та військово-морських сил, а також недопущення дестабілізації світової безпеки.

Після цього Корпус вартових ісламської революції заявив про запуск ракет і безпілотників у бік Ізраїлю та атаки на американські військові бази на Близькому Сході. На тлі ескалації Франція закликала скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН, а Європейський Союз заявив про підтримку стабільности та безпеки в регіоні.