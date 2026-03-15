﻿
У Тегерані заявили, що Україна «фактично втягнулася у війну» на Близькому Сході

Очільник парламентського комітету нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі заявив, що тепер вся територія України є "законною ціллю" для Тегерана через допомогу Києва Ізраїлю з безпілотниками. Про це іранський політик написав у соцмережі X.

Він назвав Україну "невдалою" державою та звинуватив українську владу в наданні дронів Ізраїлю, що, на його думку, означає пряму участь у конфлікті на Близькому Сході.

"Фактично втягнулася у війну", — так охарактеризував дії України Азізі.

Іранський посадовець підкреслив, що такі заходи Тегерана нібито відповідають міжнародному праву. За його словами, тепер, відповідно до статті 51 Статуту ООН, вся територія України є "законною ціллю" для Ірану.

Axios із посиланням на власні джерела писало, що під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом лідер Кремля Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Іран до Росія в обмін на припинення війни. Однак американська сторона не підтримала цю пропозицію.

Фото: Ібрагім Азізі / X / Ebrahimazizi33

 Автор: Сергій Ваха

УкраїнаІранвійна на Близькому Сході
