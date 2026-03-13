Військовим РФ оголошено підозру за воєнні злочини на Київщині: жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування

Київська обласна прокуратура повідомила, що триває розслідування воєнних злочинів російських військових, скоєних під час окупації частини Київщини у 2022 році.

Одному з військовослужбовців РФ, який входив до складу батальйону «Волки» 16-ї бригади ГРУ, оголошено підозру. За даними слідства, у березні 2022 року він разом з іншими окупантами проводив обшуки в домівках жителів села Качали. Погрожуючи вбивством, змусив жінку з малолітніми дітьми залишити власне житло, позбавивши родину можливості проживати там до завершення окупації.

Ще один обвинувальний акт передано до суду щодо командира мотострілецької роти 64-ї окремої мотострілецької бригади. Під час окупації села Андріївка він погрожував місцевим жителям, а також зґвалтував українку, спричинивши їй фізичні та моральні страждання.

Дії обох військових кваліфіковано як воєнні злочини — жорстоке поводження з цивільним населенням.

Київська область перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року. Після звільнення регіону було зафіксовано численні випадки вбивств мирних жителів та інші злочини російських військових. Москва традиційно заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.

 Автор: Богдан Моримух

прокуратурарашистивоєнні злочиниокупація Київщини
