Військовим РФ оголошено підозру за воєнні злочини на Київщині: жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування

Київська обласна прокуратура повідомила, що триває розслідування воєнних злочинів російських військових, скоєних під час окупації частини Київщини у 2022 році.

Одному з військовослужбовців РФ, який входив до складу батальйону «Волки» 16-ї бригади ГРУ, оголошено підозру. За даними слідства, у березні 2022 року він разом з іншими окупантами проводив обшуки в домівках жителів села Качали. Погрожуючи вбивством, змусив жінку з малолітніми дітьми залишити власне житло, позбавивши родину можливості проживати там до завершення окупації.

Ще один обвинувальний акт передано до суду щодо командира мотострілецької роти 64-ї окремої мотострілецької бригади. Під час окупації села Андріївка він погрожував місцевим жителям, а також зґвалтував українку, спричинивши їй фізичні та моральні страждання.

Дії обох військових кваліфіковано як воєнні злочини — жорстоке поводження з цивільним населенням.

Київська область перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року. Після звільнення регіону було зафіксовано численні випадки вбивств мирних жителів та інші злочини російських військових. Москва традиційно заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.