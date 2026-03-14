Тріумф у Римі: Збірна України виборола Кубок нації на чемпіонаті Італії

Українські майстри масажу та мануальної терапії знову підтвердили свій світовий рівень. 7–8 березня 2026 року в Римі відбулася масштабна подія — Official Italian Massage Championship – Manual Therapy – Nuad Thai & Super Cup Italy 2026. За підсумками змагань збірна України здобула головну командну нагороду — Кубок нації.

Що таке Super Cup Italy?

Це особлива інституційна нагорода, яку Італія вручає країні, що набрала найбільшу суму балів серед усіх учасників. Це не індивідуальний трофей, а визнання загальної майстерності команди. Цього року найвищий результат продемонструвала саме українська збірна.

Результати у категоріях

Category: Wellness

Українські фахівчині показали вражаючу техніку та естетику виконання, завоювавши загалом 7 медалей:

Юлія Цюга (Чернівецька обл., с. Мамаївці): 1 місце — Freestyle Massage, 2 місце — Facial Massage.

(працює в Італії): 1 місце — Facial Massage, 2 місце — Freestyle Body Massage. Наталя Хамуляк (Івано-Франківська обл., с. Тисів / Вроцлав): 1 місце — Wellness & SPA, 3 місце — Facial Massage.

(працює в Італії): 1 місце — Facial Massage, 2 місце — Freestyle Body Massage. Наталя Хамуляк (Івано-Франківська обл., с. Тисів / Вроцлав): 1 місце — Wellness & SPA, 3 місце — Facial Massage.

(Івано-Франківська обл., с. Тисів / Вроцлав): 1 місце — Wellness & SPA, 3 місце — Facial Massage. Вікторія Казновська (Херсонська обл., м. Каховка / Вроцлав): 3 місце — Freestyle.

Category: Manual Therapy

У цій категорії українці продемонстрували глибокі знання анатомії та клінічного підходу, здобувши 8 медалей та спеціальну відзнаку:

Дмитро Заржицький (Черкаси): 1 місце — Kinesiology, 2 місце — Deep Tissue & Sport. Також Дмитро отримав престижну спеціальну нагороду Miglior Ragionamento Clinico за найкраще клінічне мислення.

(Чорноморськ, Одеська обл.): 1 місце — Ayurvedic Medicine, 3 місце — Therapeutic Aesthetic Massage. Анна Омельчук (Сумська обл., м. Охтирка / Вільнюс): 1 місце — Classical Swedish Massage, 2 місце — Therapeutic Aesthetic Massage.

(Чорноморськ, Одеська обл.): 1 місце — Ayurvedic Medicine, 3 місце — Therapeutic Aesthetic Massage. Анна Омельчук (Сумська обл., м. Охтирка / Вільнюс): 1 місце — Classical Swedish Massage, 2 місце — Therapeutic Aesthetic Massage.

(Сумська обл., м. Охтирка / Вільнюс): 1 місце — Classical Swedish Massage, 2 місце — Therapeutic Aesthetic Massage. Людмила Демьянчук (Івано-Франківськ / Париж): 1 місце — Therapeutic Aesthetic Massage, 3 місце — Deep Tissue & Sport.

Загальний підсумок збірної України

Завдяки професіоналізму кожного учасника, скарбничка національної збірної поповнилася неймовірною кількістю нагород:

7 золотих медалей

4 срібні медалі

4 бронзові медалі

Спеціальна нагорода за клінічне мислення

Головний трофей — КУБОК НАЦІЇ (SUPER CUP ITALY)

«Як віцепрезидент України департаменту Wellness я мала честь формувати збірну України і обирати учасників. Щиро пишаюся, що вдалося об’єднати сильних професіоналів, які ще раз довели: українські майстри масажу — серед найкращих у світі», — зазначила Наталя Зубрицька, віцепрезидент України департаменту Wellness від World Federation of Massage – Manual Therapy – Nuad Thai.

Вітаємо наших чемпіонів із блискучим результатом на міжнародній арені!