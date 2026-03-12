Трамп оголосив про практичну перемогу США над Іраном

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі оголосив про практичну перемогу Сполучених Штатів у військовому конфлікті з Іраном. За словами Трампа, американські війська завдали значної шкоди іранським збройним силам та знищили 58 військових кораблів Ірану. Він підкреслив, що війська США залишаються на бойових позиціях, щоб завершити операцію та уникнути повторних конфліктів у регіоні. «Ми перемогли. У першу ж годину все було закінчено. Але ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу», — заявив президент.

Трамп додав, що мета США — ретельно завершити бойові дії, щоб зменшити ймовірність регулярного втручання в регіон у майбутньому. Він також зазначив, що, попри досягнуті результати, конфлікт ще офіційно не завершено і американські сили готові до можливих загроз.

Президент наголосив, що Сполучені Штати мають діяти таким чином, щоб не повторювати подібні військові сценарії кожні два-три роки, і продовжать утримувати контроль над ситуацією в регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.