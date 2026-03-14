Російські безпілотники атакували залізницю на Харківщині та Дніпропетровщині

На Харківщині російський безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири не постраждали, однак машиніст і його помічник отримали уламкові поранення.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. За його словами, медики надали постраждалим необхідну допомогу на місці.

Унаслідок атаки було пошкоджено тепловоз, який використовували для тяги поїзда через відсутність напруги в контактній мережі.

Напередодні вночі російські війська також атакували безпілотником територію залізничної станції у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Унаслідок удару пошкоджено локомотив. Локомотивну бригаду завчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Попри атаки, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів і пошкодження інфраструктури, поїзди «Укрзалізниці» продовжують курсувати.

За словами Кулеби, уночі російські удари також зафіксували у Києві та Київській області, а також у Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях.

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область із застосуванням ракет і дронів. Під ударом опинилися кілька районів, є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.