Чотири райони Київщини постраждали від комбінованої атаки РФ

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київську область загинули щонайменше чотири людини, ще десятеро дістали поранення.

Про це повідомили в поліції Київської області та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними правоохоронців, під ударом опинилися Броварський, Вишгородський, Обухівський і Білоцерківський райони. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури.

У Броварах пошкоджено складські та виробничі приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Там загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також рятувальники ліквідовували пожежу в офісній будівлі, а в селі Погреби загорілася покрівля ресторану.

У Вишгородському районі, зокрема в селі Нові Петрівці, зруйновано складські приміщення, які охопила пожежа. Там загинув один чоловік, ще двох людей госпіталізували. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

В Обухівському районі в місті Українка через падіння уламків загорілася покрівля дев’ятиповерхового будинку та було пошкоджено ліфтову шахту. У місті Обухів і селі Тарасівка сталися пожежі в приватних житлових будинках.

У Білоцерківському районі пошкоджено господарську будівлю. Наслідки атаки також зафіксували у Бучанському районі — у селі Стоянка рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку.

 Автор: Богдан Моримух

