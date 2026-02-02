Україна завтра буде мертва, — міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на важливості продовження підтримки України з боку Заходу. За словами Пісторіуса, припинення допомоги Україні матиме серйозні наслідки. «По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз», — підкреслив він в інтерв’ю Kameramann Bayern..

Міністр оборони додав, що Німеччина, як найбільша економіка Європи і третя за величиною у світі, повинна відповідати цій ролі.

Пісторіус також звернув увагу на військову загрозу в Європі через триваючу повномасштабну війну в Україні. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «завжди давав зрозуміти, що його турбує не тільки Україна».

За словами міністра, підтримка України зараз є стратегічно вигідною для Європи та важливою для збереження безпеки на континенті.

Як повідомляло раніше ForUa, канцлер ФРН Мерц не бачить потреби у прямих перемовинах із Путіним.