Канцлер ФРН Мерц не бачить потреби у прямих перемовинах із Путіним, – Die Zeit

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наразі не бачить шляху завершення війни в Україні через прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє видання Die Zeit, він заявив у Берліні про відсутність потреби відкривати додаткові канали комунікації, оскільки європейські партнери детально поінформовані про перебіг діалогу між Україною, США та Росією.

Водночас Мерц наголосив, що федеральний уряд готовий до будь-яких форматів розмов у принципі. Він підкреслив, що Німеччина робить усе можливе для дипломатичного, гуманітарного та військового завершення війни, проте ключ до цього "вже чотири роки перебуває в Москві".

Федеральний канцлер звинуватив Росію у щоденних воєнних злочинах проти українського народу та безжальних бомбардуваннях усієї цивільної інфраструктури країни.

Мерц скептично налаштований щодо готовності Росії до справжнього припинення вогню або укладання мирної угоди. Саме тому, на його думку, міжнародна спільнота має продовжувати чинити тиск на агресора та підтримувати чинний режим санкцій.