Зеленський сказав, що внески до PURL у 2026 році вже склали 584 млн доларів

Цього року внески до ініціативи "Список пріоритетних потреб України" (PURL) уже склали $584 млн. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

За словами глави держави, фінансову підтримку програмі вже надали Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Ісландія та Латвія.

Зеленський наголосив, що загальна потреба для PURL у 2026 році становить $15 млрд. Ці кошти необхідні для закупівлі американських ракет ППО, які є найефективнішим засобом протидії російській балістиці та захисту української енергосистеми під час зимового періоду.

Президент підкреслив, що наповнення програми допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору, та закликав міжнародних партнерів розширювати свої внески.

Глава держави також зазначив, що PURL залишається надійним механізмом для захисту критичної інфраструктури від постійних спроб руйнування з боку РФ.

"Дякую кожній державі, яка допомагає захищати життя. Розраховуємо, що програма й надалі працюватиме ефективно — це справді допомагає", — наголосив Зеленський.

Раніше ForUA повідомляв, що, за словами заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви, близько 80% усієї оборонної допомоги для України нині координується та надходить через механізми НАТО.