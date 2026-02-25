Прем'єр Норвегії Стере заявив про збільшення потоку молодих українських чоловіків до його країни

Питання мобілізації є внутрішньою справою України, а Осло зосереджений на створенні стабільного механізму підтримки для тих, хто прибуває до країни. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Коментуючи дискусії щодо можливого повернення українських чоловіків-біженців, він наголосив, що "Норвегія не відправляє українців назад".

"Ми не відправляємо з Норвегії додому. До нас прибуло понад 100 тис. біженців з України. За останні місяці кількість молодих людей, які приїжджають, зростає", — зазначив Стере.

Він додав, що країна діє згідно з імміграційним законодавством, щоб забезпечити правильний механізм перебування громадян України.

Щодо мобілізаційних процесів прем’єр-міністр підсумував:

"Процес підготовки і захисту в Україні — це внутрішні справи України, це не те, в чому ми беремо участь. Тому ми хочемо створити стабільний механізм для людей, які їдуть до Норвегії. На цьому наша робота закінчена. Ми також підтримуємо контакт з нашими українськими партнерами з цього питання".

ForUA зазначає, у середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Президент сказав, що на сьогодні обсяг норвезьких інвестицій у межах програми PURL вже сягнув $970 млн.