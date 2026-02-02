﻿
У Києві ввели тимчасові графіки відключень світла

Києві з опівночі запровадили тимчасові графіки відключень електроенергії. Енергетикам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми після попередніх обмежень. «Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повернулася до тимчасових графіків», — йдеться в офіційному повідомленні компанії ДТЕК.

У ДТЕК пояснили, що повернення до планових графіків означає контрольоване та прогнозоване обмеження електропостачання, яке застосовують для зменшення навантаження на мережу та запобігання аваріям. Раніше у столиці діяли екстрені або посилені обмеження через складну ситуацію в енергосистемі.

Киян закликають заздалегідь перевіряти свій графік відключень і раціонально користуватися електроенергією, особливо у пікові години. Дізнатися інформацію про час і тривалість відключень можна через чат-бот ДТЕК, на офіційному сайті компанії, а також у застосунку «Київ цифровий». Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі та рівня споживання електроенергії.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.

 

 

 

 

 

 

 

