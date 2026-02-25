Чотири роки великої війни: як фонд «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін підтримують фронт, медицину та цивільних

24 лютого виповнилося 1462 дні від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Упродовж усієї великої війни Благодійний фонд молодіжної ініціативи «НАДІЯ» спільно з головою наглядової ради, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем, співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк та партнером Артемом Чарлигіним розгорнули системну допомогу по всій країні — від передової до лікарень і громад, які щодня живуть під обстрілами.

Підтримка фронту: 380 місій на передову

Від початку повномасштабної війни фонд здійснив понад 380 місій на фронт, подолавши більш як 400 тисяч кілометрів прифронтовими дорогами. Допомогу отримують підрозділи Збройних сил України, Головного управління розвідки, прикордонники, Національна поліція та інші сили оборони уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Військовим передають системи супутникового зв’язку Starlink, зарядні станції, генератори, засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рішення, які забезпечують зв’язок і підвищують безпеку бійців на позиціях. Окремим напрямком стала підтримка евакуаційних місій, що вивозять поранених із зони бойових дій — фонд забезпечує екіпажі РЕБ-захистом, медичними матеріалами та системами живлення.

«Ми з перших днів великої війни поруч із нашими військовими. Це системна робота — регулярні місії, прямий контакт із підрозділами і швидка реакція на їхні потреби. Наше завдання — щоб військові мали зв’язок, захист і технічні можливості виконувати бойові завдання», — зазначає Валерій Дубіль.

Посилення української медицини

Паралельно фонд активно підтримує українські лікарні, які працюють в умовах постійного навантаження через війну.

За цей час понад тисяча медичних закладів у Дніпрі, Харкові, Херсоні, Чернігові, Сумах, Миколаєві та інших регіонах отримали сучасне обладнання — від діагностичних систем до оснащення операційних та реанімаційних відділень. Серед переданого — апарати МРТ і КТ, УЗД та рентген-обладнання, системи гемодіалізу, гастроскопи, монітори пацієнтів і реанімаційна техніка.

Окремим напрямком стала передача понад 300 апаратів Easy Pulse — автоматичних систем серцево-легеневої реанімації, які сьогодні працюють у військових шпиталях, стабілізаційних пунктах та евакуаційних автомобілях уздовж лінії фронту.

Реабілітація ветеранів і підтримка цивільних

Фонд також розвиває напрямок відновлення військових після поранень: передає реабілітаційне обладнання медичним центрам, у співпраці з Реабілітаційними силами України підтримує програми фізичної та психологічної реабілітації, ветеранський спорт і освітні ініціативи для адаптації ветеранів до цивільного життя.

Паралельно команда системно допомагає цивільному населенню. У Києві фонд співпрацює з 17 гуманітарними хабами для внутрішньо переміщених осіб, передає гуманітарні вантажі родинам військових, сім’ям із дітьми та людям старшого віку, підтримує пункти обігріву та організовує гаряче харчування для людей, які залишаються без світла й тепла після обстрілів.

Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Наша команда не зупинялася жодного дня від початку повномасштабної війни. І поки Україна бореться, ми продовжуємо робити свою роботу — підтримувати військових, медиків і українців, які потребують допомоги», — говорить співзасновниця фонду «НАДІЯ» Віта Присяжнюк.