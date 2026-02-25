Свириденко повідомила, кому 1 березня проіндексують пенсії на 12,1%

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін", - зазначила очільниця уряду.

Свириденко зауважила, що уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію.

"Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців", – деталізувала Прем'єр-міністр.

Крім того, буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків. А працюючим пенсіонерам з 1 квітня автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

"Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни", - наголосила Юлія Свириденко.

ForUA нагадує, уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків у ₴1 263,3 мільярда. На пенсійні виплати передбачено 1 001,9 млрд грн; на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - 63,8 млрд грн.