Суспiльство

Погода 2 лютого: без опадів, але з сильними морозами

Сьогодні в Україні збережеться холодна без опадів погода. Температура повітря - 13-18° морозу. На півдні та південному сході 6-11° морозу, на Закарпатті 0-5° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північний, північно-східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики.

У Києві та області також холодно і без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря в області - 13-18° морозу, у Києві - 14-16° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

