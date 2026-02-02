Погода 2 лютого: без опадів, але з сильними морозами

Сьогодні в Україні збережеться холодна без опадів погода. Температура повітря - 13-18° морозу. На півдні та південному сході 6-11° морозу, на Закарпатті 0-5° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північний, північно-східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики.

У Києві та області також холодно і без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря в області - 13-18° морозу, у Києві - 14-16° морозу.

