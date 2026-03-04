Франція та Німеччина блокують швидке членство України в ЄС

Дискусія щодо можливого прискореного вступу України до Європейського Союзу у 2027 році триває. Низка впливових країн ЄС висловлює занепокоєння щодо ризиків корупції та можливої недостатньої реалізації реформ в Україні, повідомляє Reuters.

За даними видання, Єврокомісія розглядає ідею швидкого членства для окремих держав в обмін на обмежений тимчасовий доступ до коштів ЄС та права голосування. Водночас, Франція та Німеччина, за інформацією джерел, приватно виступають проти такого прискореного вступу, побоюючись, що передчасне надання повного членства може підірвати процес боротьби з корупцією в Україні.

Віцепрем’єр і головний переговорник з ЄС Тарас Качка повідомив, що Київ пропонує механізми контролю для заспокоєння партнерів. Україна готова впровадити систему моніторингу дотримання демократичних стандартів і встановити перехідний період для отримання субсидій ЄС у сільському господарстві. «Ми можемо підписати угоду про приєднання вже наступного року, навіть якщо повна ратифікація та виконання всіх процедур займе більше часу», — зазначив Качка.

Попри пропозиції Києва, деякі країни-члени ЄС залишаються обережними щодо прискореного вступу. Вони наголошують, що Україні слід продовжувати реформи у сфері боротьби з корупцією, судової системи та адміністративного управління перед отриманням повного членства.

Аналітики відзначають, що процес може включати підписання угоди про приєднання наступного року з поступовим виконанням усіх процедур та контролем з боку ЄС. Це дозволить Україні наблизитися до членства, не відмовляючись від необхідних реформ.

Як повідомляло раніше ForUa, в ЄС назвали п’ять кроків для прискореного вступу України.